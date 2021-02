Campobello di Licata, Aggiudicato Progetto Centro Diurno

Progetto comunale dei lavori di recupero, attraverso la ristrutturazione edile per la fruibilità di un immobile che alla dara odierna è in totale disuso ed abbandono, da destinare a centro diurno. La Pubblica amministrazione, guidata dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone, dopo avere determinato a contrarre i lavori di recupero, ha aggiudicato i lavori. Nel 2015 era stata trasmessa, alla Regione siciliana, la deliberazione di approvazione e affidamento dell’incarico tecnico per il progetto di recupero dell’immobile di proprietà dell’ente “ Ignazio e Giovanni Sillitti”, richiedendo la nomina del Responsabile unico del procedimento (Rup).

Giovanni Blanda