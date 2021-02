Covid, torneo di scopone sulle panchine: multati

Un torneo di scopone organizzato in piazza Cupani a Palermo in piena pandemia e’ stato bloccato dagli agenti di polizia. Trenta persone sedute attorno alle panchine, in tanti senza mascherina, che stavano giocando a carte nonostante le norme anticovid. Alcuni non appena ha visto gli agenti di polizia sono andati via. Solo sette hanno continuato a giocare manifestando insofferenza per i controlli.

Tutti sono stati identificati e multati con 400 euro. In Corso Tukory i poliziotti hanno trovato in una panineria 12 clienti. Anche per loro sono scattate le multe. Cosi’ anche al titolare e ai clienti di un ristorante gestito da una donna romena in Corso dei Mille. All’interno seduti ai tavoli c’erano 20 clienti. Controlli anche a Mondello. Con il gran caldo in tanti si sono riversati sull’arenile. Sono state 106 le persone identificate, 20 sanzionate e 221 veicoli controllati sabato, domenica sono state identificate 61 persone, 5 sanzionate e 23 veicoli controllati.