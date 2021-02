Il Miur assegna Pc e tablet a 35 scuole: 3 nell’agrigentino

Il ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle richieste pervenute dalle scuole di poter disporre di ulteriori dispositivi per la didattica digitale integrata nelle aree maggiormente in difficolta’ e dove sussistono criticita’ sulle riaperture, ha assegnato dispositivi digitali in 35 scuole della Sicilia. Nella Regione verranno assegnati complessivamente 1.194 PC e 701 tablet. Lo comunica il ministero.

I 35 Istituti sono cosi’ ripartiti:

3 nella provincia di Palermo, 2 nella provincia di Enna, 2 nella provincia di Caltanissetta, 1 nella provincia di Ragusa, 4 in provincia di Catania, 3 in provincia di Trapani, 13 in provincia di Siracusa, 4 in provincia di Messina, 3 in provincia di Agrigento.