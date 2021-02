Raid vandalico al Libero Consorzio: denunciato ventenne

Lo stesso ventenne che negli scorsi giorni si era reso protagonista del danneggiamento di oltre cinquanta veicoli nel centro di Agrigento è stato nuovamente denunciato per aver compiuto un altro raid vandalico. Questa volta il giovane è entrato in azione nei locali del Libero Consorzio di Agrigento tra via Acrone e via Esseneto. Il ventenne, una volta intrufolatosi, ha messo a soqquadro le stanze, scaraventato a terra armadi e computer. Ma le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso e identificato. Da qui l’ennesima denuncia, la seconda in breve tempo per danneggiamento.

