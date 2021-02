Auto in fiamme a Campobello di Licata e Grotte

Notte movimentata per i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Licata e Canicattì, impegnati a spegnere tre incendi verificatisi a Campobello di Licata e Grotte.

Il primo evento si è registrato in via Diaz, a Campobello di Licata, dove la Fiat Punto di un pensionato quarantenne è andata a fuoco. Poco dopo un’altra segnalazione a Grotte.

In quest’ultimo caso a bruciare è stata la Bmw serie uno di proprietà di un impiegato del posto. In entrambi i casi i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme. Avviati gli accertamenti per capire la natura dei due incendi. Nessuna pista è esclusa.

Sempre a Grotte nella mattinata di ieri un’auto mentre era in marcia, verosimilmente, per un corto circuito, ha preso fuoco e il pensionato che era alla guida, un settantaquattrenne grottese, è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo. Anche in questo caso sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì per spegnere le fiamme.