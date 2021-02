Favara, stufa a fuoco: ustione alla mano per un 67enne

Incendio in un’abitazione a Favara a causa di un malfunzionamento di una stufa a gas.

L’uomo, un 67enne, ha iniziato a vedere uscire dalla stufa fumo e fiamme, ha chiuso subito la valvola della bombola a gas per evitare il peggio, rimanendo ferito ad una mano.

Lanciato l’sos in via Calvario sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Villaseta; il 67 enne è trasportato in ospedale dove gli è stato diagnosticato una ustione di secondo grado.