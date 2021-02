Omicidio stradale a Palma di Montechiaro: condannato 29enne

Condanna a dieci mesi e venti giorni di reclusione per un ventinovenne di Palma di Montechiaro, Domenico Amato, accusato di omicidio stradale per aver investito – nell’estate 2017 – Rosaria Lumia, 65 anni. La donna morì in ospedale a Caltanissetta quasi due settimane dopo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha anche annullato (senza rinvio) la sentenza nella parte in cui fa riferimento al pagamento in favore della parte civile. Annullata, ma con rinvio, la parte in cui si fa invece riferimento alla sanzione amministrativa e al ritiro della patente. Di questo se ne occuperà nuovamente il Tribunale di Agrigento. L’imputato è difeso dall’avvocato Francesco Scopelliti.

