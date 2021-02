Temperature gelide e neve in provincia di Agrigento

E’ tuttora in corso un’attenta ricognizione delle strade provinciali del comprensorio collinare e montano da parte del personale stradale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per assicurare la transitabilità dei mezzi in sicurezza. Anche nelle ore notturne infatti ha nevicato ed è stato necessario intervenire con i mezzi spargisale in più punti dei tracciati per evitare la formazione di ghiaccio.

Attualmente il transito è possibile solo con catene o pneumatici da neve, prestando la massima attenzione e rispettando rigorosamente i limiti di velocità. Ricordiamo che sino al prossimo 15 aprile è in vigore l’Ordinanza del Settore Infrastrutture Stradali che prevede l’obbligo di catene a bordo di tutti i mezzi che percorrono le strade interne e il divieto di transito per i motocicli in presenza di neve o ghiaccio. Si raccomanda inoltre di mettersi in viaggio in queste ore solo in caso di effettiva necessità.