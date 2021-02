Aiuti agli imprenditori dell’agroalimentare, mobilitazione della CNA

Anche ad Agrigento questa mattina mobilitazione per dirigenti ed imprenditori CNA del settore Agroalimentare. Una delegazione territoriale, guidata dal presidente Emanuele Farruggia e dal segretario provinciale Claudio Spoto, ha incontrato il sindaco Franco Miccichè e il presidente dei consiglio comunale Giovanni Civiltà.

“Aprire si può…Sostenere si deve!”: è lo slogan scelto per provare a sensibilizzare le Istituzioni sulla drammatica crisi economica che stanno vivendo gli operatori del settore, messo in ginocchio dalle estenuanti e perduranti restrizioni legate alle disposizioni governative messe in campo per contrastare l’emergenza sanitaria. E’ stato consegnato un documento con specifiche richieste per richiamare l’attenzione del decisore politico sugli strumenti da adottare, in tempi rapidi, per evitare che il comparto, ormai allo stremo, chiuda i battenti.

“Si tratta di una protesta simbolica, pacifica e responsabile – assicurano i vertici provinciali della Confederazione – ma certamente convinta, fortemente connotata da soluzioni ragionevoli che esprimono la ferma volontà di non essere abbandonati per potere ripartire”.