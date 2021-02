Canicattì: incidente mortale sulla Ss 123 Ravanusa – Campobello , vittima un ciclista

Sembrerebbe che una signora alla guida della sua auto abbia investito un ciclista che percorreve il tratto Ravanusa – Campobello . Per il ciclista sembrerebbe non ci sia stato alcuna possibilità dato la violenza dell’urto. Sul luogo si sono recati immediatamente i carabinieri della stazione di Canicattì. Le dinamiche dell”incidente non sono state al momento ricostruite , probabilmente una distrazione ha fatto sì che la conducende dell’auto non si accorgesse in tempo della presenza del ciclista. Da indiscrezioni sembrerebbe che il ciclista sia un un uomo sulla sessantina. Vi aggiorneremo nelle prossime ore

