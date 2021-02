Canicattì: vecchio ospedale, questa vergogna “ha da finì”

Questa vergogna ha da finì!!! Non è concepibile che la gente venga ammassata su una scala di emergenza per aspettare il proprio turno all’addiaccio , senza il minimo rispetto delle norme anticovid e della privacy. E’ una situazione insostenibile denunciata da tantissime persone che definiscono un vero incubo recarsi al vecchio ospedale per usufruire di uno dei servizi a cui hanno la necessità di accedere. Non vi è un numero che risponda che metta le persone nelle condizioni di chiedere informazioni, non vi è un servizio whatapp, una casella di posta elettronica, insomma nessuna forma di front office, un conta personecol bigliettino come nelle salumerie, ma solo un assembramento posticcio in condizioni da terzo mondo su una scala di metallo di quelle usate per le emergenze.

Per il resto riguardanti le dicerie sulla disponibilità e la cortesia sorvoliamo, non vogliamo riportare cose a cui non abbiamo assistito personalmente ma di cui abbiamo ascoltato il racconto. E allora basta. Non è questa la condizione di un servizio da dare a persone che hanno già di loro un problema di salute, personale o che riguarda un familiare. Vogliamo dare voce a gente che voce non ha e che deve subire i disservizi di quel paese che non funziona perché in mano a persone che dal calduccio della loro stanza e dalla comodità del loro stipendio non hanno modo di immedesimarsi nei problemi della gente. A questi ricordiamo che lo stipendio che tutti noi corrispondiamo loro è dato per capire e comprende le istanze della gente e mettere l’utenza nelle migliori condizioni per usufruire del servizio. Le segnalazioni arrivateci sono davvero tante e ci piace pensare che questa nostra denuncia faccia correre ai ripari chi pensa che distrattamente non ci accorgiamo di tutto questo. Se ciò non dovesse accadere ricorreremo ai vertici dell’azienda Sanitaria a cui riconosciamo la giusta sensibilità nei confronti di questo tipo di problema.