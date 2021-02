Fiera Vinexpo, ecco l’avviso per la partecipazione collettiva di imprese siciliane

Il Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie del Libero Consorzio Comunale di Agrigento informa che nell’ambito dell’attività del Piano Export Sud 2 (programma a favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno d’Italia), ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza una partecipazione collettiva in occasione della Fiera Vinexpo di Parigi in programma dal 14 al 16 giugno 2021. I finanziamenti per le imprese interessate sono previsti, nell’ambito del PO FESR 2014-2020, dall’azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale” del PON IC 2014-2020.

L’obiettivo di questa importante linea di finanziamento è quello di selezionare operatori siciliani nel settore “agroalimentare e vini”, al fine di partecipare a manifestazioni fieristiche, per promuovere l’ampliamento e il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione delle PMI siciliane.

Il termine per aderire all’iniziativa, riservata alle aziende con sede operativa in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, scadrà il prossimo 15 febbraio 2021. Bando e scheda dell’azione sono pubblicati sull’home page del sito internet istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (sez. “In evidenza”), al link: http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13625