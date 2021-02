Nascondeva un etto di marijuana nella spazzatura: condannato 55enne

Il gup del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto la condanna a dieci mesi di reclusione, e il pagamento di 1.400 euro di multa, nei confronti del bracciante agricolo 55enne di Palma di Montechiaro. Accolta parzialmente la richiesta della difesa, rappresentata dall’avvocato Francesco Scopelliti, di considerare il fatto di “lieve entità” comportando dunque uno sconto (già ridotta di un terzo per via del rito abbreviato) della condanna. La vicenda risale al 2018 quando i carabinieri della locale stazione, insieme ai militari della Compagnia di Licata, sorpresero il bracciante agricolo in possesso di 100 grammi occultati in un sacchetto all’interno della spazzatura.

