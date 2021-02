Nuovi impianti di compostaggio, in arrivo risorse anche per Sciacca

“ Sono previste risorse per costruire nuovi impianti di compostaggio: 13,8 milioni su Catania e circa 43 milioni su Messina, di cui quasi 21 milioni a Monforte San Giorgio e 22 milioni a Mili. Le altre risorse interessanoSciacca, Trapani, Casteltermini e Vittoria, dove finanzieremo gli ultimi interventi per mettere in funzione l’impianto di compostaggio”. E’ quanto comunica l’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon.

“Arrivano anche buone notizie sul centro nazionale per l’idrogeno – aggiunge l’assessore – Ho infatti ricevuto le prime conferme formali di sostegno alla candidatura della Sicilia da parte di agenzie nazionali che si occupano di energia e sviluppo. In attesa di un confronto con il nuovo ministro stiamo costruendo basi solide per la proposta del governo Musumeci, che vale svariati miliardi di euro di investimenti nei prossimi anni”.