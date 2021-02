Prestazioni sanitarie, al via prenotazione online in provincia di Agrigento

Dal 10 febbraio scorso le prenotazioni delle prestazioni sanitarie possono essere effettuate anche online. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha infatti attivato il sistema Interaziendale Cup che permette al cittadino, a seguito di identificazione mediante identità digitale SPID e successivo inserimento del numero di ricetta dematerializzata, di procedere con la prenotazione via web comodamente da casa.

Accedendo al sito internet istituzionale www.aspag.it, sarà sufficiente fare clic sul logo “InterCUP”presente sulla home page per entrare nella piattaforma di interconnessione regionale https://intercup.regione.sicilia.it/home. Da qui, dopo aver completato la procedura d’autenticazione, si potrà scegliere l’Azienda verso cui voler verificare le disponibilità per la prestazione richiesta.

Il servizio regionale, realizzando un canale di accesso aggiuntivo, ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi di prenotazione delle prestazioni sanitarie e supportare una migliore governance della politica sanitaria regionale. Il nuovo strumento diviene ancor più importante in questo periodo di emergenza epidemiologica in cui è necessario non creare assembramenti ed utilizzare tutti i servizi alternativi per accedere alle prestazioni.