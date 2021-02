Auto in fiamme mentre è in corsa: autista illeso

Auto avvolta dalle fiamme mentre è in corsa. E’ successo in contrada Poggio di guardia in territorio di Licata.

Un uomo mentre stava percorrendo la strada ha visto fumo e fuoco uscire dal vano motore e in pochi istanti l’auto era completamente avvolta dal fiamme.

Prontamente è riuscito ad uscire dall’abitacolo e a chiamare i Vigili del Fuoco che sono accorsi sul luogo spegnendo rapidamente l’incendio.