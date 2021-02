Campobello di Licata, cantieri lavoro per disoccupati

La Pubblica amministrazione ha nominato la commissione interna per la valutazione delle istanze presentate per l’affidamento dell’incarico di istruttore dei cantieri di lavoro per la realizzazione di tre tratti di marciapiede lungo il prolungamento della via Vittorio Veneto e per la strada comunale Regia trazzera Campobello di Licata. i componenti nominati: Luigi Lazzaro, segretario comunale; ingegnere Gaspare Intorre, responsabile dell’area Lavori pubblici, architetto Calogero Gramaglia, dipendente Utc.

Giovanni Blanda