Deve scontare pena per furto, arrestato 53enne a Canicattì

I poliziotti del commissariato di Canicattì, in esecuzione dell’ordinanza in tema di misure alternative alla detenzione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, hanno arrestato un 53enne del posto. L’uomo deve scontare una condanna a sei mesi e venti giorni di reclusione per esser stato ritenuto colpevole del reato di furto con strappo ai danni di un’anziana nel 2016.

