Edificio pericolante a Licata: evacuate tre famiglie

Momenti di panico negli scorsi giorni in via San Francesco di Paola, nel quartiere di Marina di Licata, per un edificio pericolante. Lo stabile, disabitato ma a rischio crollo, ha costretto il sindaco Pino Galanti, insieme alla Protezione Civile, a disporre l’evacuazione di tre famiglie che risiedono in zona. Le tre famiglie si trovano attualmente in una struttura ricettiva in attesa che la zona venga rimessa in sicurezza.

loading..