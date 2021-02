Il vecchio ospedale di Agrigento come sede universitaria: il progetto

L’ex ospedale di Agrigento, situato in via Atenea, potrebbe a breve divenire la nuova sede dell’università con un ambizioso progetto che prevede la riqualificazione della struttura e una ristrutturazione integrale del corpo longitudinale ad esclusione del piano terra.

Un progetto che prevede la creazione di aule e spazi per la didattica. Al primo piano sarà realizzata una nuova distribuzione spaziale per rispondere al nuovo programma funzionale. Il corpo longitudinale sarà caratterizzato da un impianto a pettine: una galleria posta a nord distribuisce una successione di ambienti che si affacciano a sud, sul prospetto principale.Secondo il progetto al primo piano verranno realizzate tre aule – di circa 70mq ciascuna, due uffici ed i relativi servizi igienici; al secondo piano un’aula magna, di circa mq 140, due uffici, una sala riunioni ed i servizi igienici.

In definitiva il progetto prevede un intervento strutturale che si configura come “intervento di miglioramento” in conformità alle Linee guida di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministro del 09/02/2011 – “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”, che consentirà di ottenere una significativa riduzione della vulnerabilità sismica del corpo di fabbrica.

Queste le opere previste: la demolizione dell’attuale copertura; la realizzazione di nuovi solai in ferro e laterizi; il consolidamento dei solai e delle murature esistenti; la realizzazione di murature trasversali ai piani primo e secondo; la realizzazione di collegamenti verticali costituiti da scale in calcestruzzo armato e da un ascensore posto all’esterno del cortile superiore realizzato con struttura metallica; la realizzazione di una passerella aerea di collegamento tra il vicolo Ospedale e il primo piano della fabbrica; la realizzazione all’interno del cortile inferiore di un ascensore urbano con struttura.