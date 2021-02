Maltrattamenti in famiglia, favarese rinviato a giudizio

Il gup del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di un 51enne di Favara, accusato di maltrattamenti in famiglia. La prima udienza del processo si celebrerà il prossimo 26 aprile davanti il giudice monocratico Antonio Genna.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Elenia Manno, il 51enne avrebbe aggredito fisicamente e verbalmente la madre. In un’occasione quest’ultima, per sfuggire ai maltrattamenti, si sarebbe chiusa in una stanza chiamando le forze dell’ordine. L’imputato è difeso dagli avvocati Daniele Re e Agnesa Neculai.