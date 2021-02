Omicidio stradale, indagata 45enne di Campobello di Licata che ha investito ciclista

La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, una quarantacinquenne di Campobello di Licata che si trovava alla guida della Audi A4 che ieri mattina ha travolto e ucciso Giuseppe Bonaventura, 62 anni di Ravanusa, capo del corpo forestale di Licata.

L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 557 tra Campobello di Licata e Ravanusa. La donna alla guida dell’auto – per cause ancora in corso di accertamento – ha travolto la bicicletta sulla quale si trovava Bonaventura.