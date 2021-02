Si finge badante e ruba gioielli ad una defunta

Si è finta la badante di una donna agrigentina deceduta il giorno prima e, con questa scusa, è riuscita a farsi aprire la porta di casa da una parente, ancora in preda allo sconforto per il lutto. Una volta dentro l’appartamento, una donna con l’accento palermitano, avrebbe spianato la strada ai complici che – in breve tempo – sono riusciti a portare via monili della defunta contenuti in una scatola di latta custodita all’interno di un armadio nella stanza da letto.

Quando la vittima aveva capito il raggiro era ormai troppo tardi. Così si è presentata in Questura denunciando i fatti. Sul caso stanno indagando gli agenti della sezione Volanti, guidati dal commissario capo Francesco Sammartino.