Vaccino, comune di Burgio aiuta gli anziani a fare la prenotazione

Il comune di Burgio ha organizzato un servizio di aiuto alle persone anziane per la prenotazione del vaccino sulla piattaforma della Regione Siciliana. “Abbiamo pensato – ha detto il sindaco Franco Matinella – che fosse la cosa migliore da fare, non solo perche’ sono ben pochi gli ultraottantenni che hanno la dovuta dimestichezza con i sistemi informatici, ma anche perche’ non tutti hanno figli o nipoti a loro vicini in condizione di aiutarli”.

La risposta all’iniziativa promossa a Burgio e’ stata significativa: in appena due giorni sono stati gia’ oltre un centinaio (a Burgio ci sono circa 2.600 residenti) i cittadini over 80 che hanno chiesto e ottenuto aiuto dal personale comunale. A gestire questa attivita’ i volontari del Servizio civico di cui dispone il Comune. Anche Cgil e Cisl di Agrigento hanno organizzato un servizio di sostegno (anche telefonico) agli anziani alle prese col problema della prenotazione del vaccino.