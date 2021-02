73enne muore e poi “resuscita”, un caso di morte apparente a Noto

Ha dell’incredibile la storia di una donna di 73 anni ricoverata all‘ospedale Trigona di Noto. L’anziana era stata ricoverata a causa di alcune patologie, aggravate dalla contrazione del Covid19, ma nelle ore scorse il suo polso, tastato da un medico, era senza battito e l’elettrocardiogramma risultava piatto.

La notizia della morte ai familiari

I parenti sono stati avvertiti del decesso della congiunta, rimasta in una stanza, in attesa di un secondo accertamento così come prevedono le procedure.

La paziente dà segni di vita

Solo che si trattava di una morte apparente, infatti la paziente ha cominciato a prendere colore ed a dare segni di vita: se ne sono accorti i medici rimasti increduli e sono corsi dai parenti per annunciargli che la 73enne era viva.