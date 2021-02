Canicattì: gli operatori ecologici incrociano le braccia… ” siamo sempre tra l’incudine e il martello”

Chi ci va di mezzo sono sempre loro: gli operatori ecologici, coloro grazie ai quali ci è consentito di potere uscire per le vie del paese. L’oggetto del contenzioso è sempre lo stesso… mensilità arretrate. Padri di famiglia che dopo avere lavorato non gli viene riconosciuto ciò che a loro spetta. Le ditte continuano a richiedere i pagamenti di fatture non saldate anche e sopratutto per onorare gli impegni con i loro dipendenti. E qui scatta il mantra ” non ci sono soldi” o cosa? Sembra ci siano fatture non pagate che mettono in crisi le aziende che non possono continuare ad anticipare . In questo loop le vittime sono sempre loro: gli operatori ecologici.

