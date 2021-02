Canicattì, in auto con arnesi da scasso e merce rubata: denunciati

Due canicattinesi di 34 e 32 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato in seguito ad un controllo effettuato nei pressi della rotatoria Giunone di Agrigento in pieno coprifuoco. All’interno dell’automobile i poliziotti hanno rinvenuto arnesi atti allo scasso, e diversi prodotti, tra cui alcune centraline di vetture, di dubbia provenienza.

Inoltre il conducente è risultato senza patente di guida, e la vettura sprovvista dell’obbligatoria assicurazione; per i due soggetti è scattata la denuncia in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di ricettazione, e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, e multati anche per violazioni delle regole anticovid. Sono scattate sanzioni per complessivi 8mila euro.