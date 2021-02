Convenzione del Comune di Campobello di Licata per utilizzo di un tecnico

Convenzione del Comune di Campobello di Licata relativa all’ utilizzo a tempo parziale di personale dipendente in servizio al Comune di Camastra. E’ stato approvato lo schema di convenzione, il cosiddetto “scavalco”. L’esecutivo ha autorizzato l’architetto Calogero Gramaglia, impiegato al Comune di Camastra, a tempo indeterminato, quale istruttore tecnico, per 12 ore settimanali, al Comune di Campobello. Con provvedimento del area Affari generali, inoltre, è stata deliberata l’immissione in servizio di un esperto in Affari tecnici e produttivi: è Daniela Lumera, categoria D, a seguito di mobilità esterna volontaria. La candidata viene assunta, in via definitiva e a tempo pieno, per scorrimento di graduatoria.

Giovanni Blanda