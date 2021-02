Corte Cassazione: Antonino Rizzotto rimane fuori dall’Assemblea Regionale

La Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata in data 17.02.2021, ha rigettato il ricorso promosso da Antonino Rizzotto, confermandone l’ineleggibilità alla carica di deputato regionale, con conseguente definitiva assegnazione del seggio all’On. Mario Caputo

Il Rizzotto, infatti, come già statuito dalla Corte d’Appello di Palermo lo scorso anno, non avrebbe potuto esser dichiarato eleggibile all’ultima competizione elettorale regionale, non essendosi dimesso dalla carica di Presidente dell’Ente di Formazione IS.FOR.D.D. nel termine di novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dall’indizione dei precedenti comizi.

Nel confermare la pronuncia del Collegio palermitano, la Corte di Cassazione ha accolto integralmente le tesi sostenute da Marco Briguglio, che aveva partecipato alla competizione elettorale in cui era risultato vittorioso Antonino Rizzotto.

Il Briguglio, infatti, collocandosi al secondo posto dei non eletti, aveva già promosso ricorso, allorquando l’Avv. Mario Caputo, oggi subentrato al Rizzotto, si trovava, in una situazione personale che ne avrebbe comportato la decadenza da parlamentare regionale, essendo stato destinatario di misure cautelari assunte nei suoi confronti dal Tribunale di Palermo.

In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto, in diversi passaggi della sentenza, ampiamente condivisibili le argomentazioni dei legali di Marco Briguglio, assistito dagli Avv.ti Marcello Consiglio, Giovanni Puntarello e Sabrina Causa (questi ultimi, inoltre, lo avevano già difeso nell’ambito del giudizio di appello), argomentazioni di cui ha finito per beneficiare l’Avv. Mario Caputo, oggi Onorevole.

Sin dal primo grado di giudizio, i procuratori di Marco Briguglio avevano invocato la normativa regionale, che espressamente esclude l’eleggibilità dei legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, e consulenti di società o enti di formazione professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione. E tra questi rientrava, appunto, l’IS.FOR.D.D.

Al ricorso per cassazione presentato da Antonino Rizzotto ha resistito anche Mario Caputo, che, già da un anno, è subentrato al primo nella carica di deputato regionale.

Si è così conclusa la battaglia legale che ha condotto alla declaratoria di ineleggibilità di Antonino Rizzotto, che adesso dovrà pagare le spese legali di Marco Briguglio e Mario Caputo.