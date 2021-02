Elisuperficie a S.Margerita Belice: “Chiesta autorizzazione per uso notturno”

Inaugurata nel 2015, grazie ad un finanziamento regionale di 260 mila euro su un progetto redatto dall’Ufficio tecnico comunale, l’elisuperficie di Santa Margherita di Belìce in questi anni è stata utilizzata dall’elisoccorso del 118 solo nelle ore diurne; mezzo che permette in quindici minuti, in caso di emergenza di protezione civile e sanitaria, di collegare il cuore della Valle del Belice con Palermo. Ma per completare l’utilizzo costante H24, dell’importate presidio di emergenza e soccorso, adesso si stanno predisponendo gli atti per le autorizzazione dell’Enac anche ai voli notturni.

“Attualmente l’elisuperficie è da ritenersi di tipo “occasionale”, spiega il vicesindaco Roberto Marino promotore dell’iniziativa. “Tenuto conto che l’elisuperficie di Santa Margherita di Belìce è stata realizzata nel pieno rispetto delle indicazioni normative fornite dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e che pertanto potrebbe essere utilizzabile anche per l’attività di soccorso aereo notturno h24 e stiamo lavorando per ottenere l’apposita autorizzazione da parte dell’ENAC, precisa il vicesindaco. Considerato che non disponiamo nell’organico comunale di personale adeguato a garantire il funzionamento dell’elisuperficie anche nelle ore notturne e ravvisata pertanto la necessità di individuare, tra le associazioni di volontariato operanti nell’ambito della protezione civile, un soggetto esterno all’Ente a cui conferire la gestione dell’elisuperficie comunale, abbiamo dato mandato all’ufficio tecnico di predisporre un apposito avviso esplorativo al fine di acquisire manifestazioni d’interesse da parte di associazioni operanti nell’ambio della protezione civile per la gestione dell’elisuperficie comunale, anche nelle ore notturne”.