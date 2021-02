Leggi e linee guida per il gioco in Italia e in Sicilia: tutti i dettagli

Il settore del gioco è in continua espansione e necessita di una serie di linee guida molto precise per assicurare correttezza e affidabilità ai giocatori. L’Italia porta avanti con molta serietà politiche di trasparenza e sicurezza in questo campo, sia aderendo alle linee guida internazionali stabilite dalla Comunità Europea che disponendo leggi regionali attente ai singoli territori. Non manca, inoltre, l’attenzione verso il gioco online, dotato di precise leggi e controlli imposti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), fondamentali per poter ottenere la licenza di gioco.

Le leggi sul gioco in Italia e le linee guida relative alla regione Sicilia

Il gioco d’azzardo in Italia rispetta normative stringenti e molto severe: sia dal vivo che online, per quanto riguarda i casinò digitali che offrono giochi come roulette e blackjack ma anche slot machine con jackpot progressivi, tra le più diffuse del momento. La normativa italiana fa riferimento a un complesso sistema di regolamentazioni, di leggi e di decreti. In maniera più ampia, infatti, anche l’Italia aderisce alle linee guida fornite dalla Comunità Europea al riguardo, e si affida poi a una normativa riguardante esclusivamente il territorio nazionale, con il Decreto Dignità del 2018, e che è a sua volta suddivisa ulteriormente in norme dedicate a singoli settori (come il lotto, il bingo, le slot machine e le videolottery), agli aspetti impattanti sulla tutela e sulla prevenzione della salute dei giocatori e, infine, alle numerose normative regionali e comunali specifiche per ogni singolo territorio. Anche la Sicilia possiede la sua legge regionale dedicata: si tratta della Legge n. 24 del 21 ottobre, che si occupa di disciplinare quanto non contenuto già nelle normative più ampie che riguardano il settore. Tale legge, infatti, regola diversi aspetti del gioco all’interno del territorio siciliano: dagli obblighi dei gestori delle sale da gioco alla formazione del personale che vi lavora, passando per le sanzioni e le disposizioni finanziarie sul tema.

Oltre l’intrattenimento dal vivo: le norme e le regole del gioco online

L’attenzione alla correttezza, alla sicurezza e alla trasparenza del gioco non riguarda ovviamente solo le attività fisiche portate avanti dai casinò “tradizionali”: il campo dei casinò online registra numeri da capogiro, in continua crescita, con incrementi annuali negli ultimi tempi superiori al 15% (basti pensare ad esempio ai dati raccolti dall’ADM nel 2018 relativi alla spesa nel settore online: +18% rispetto al 2017). Va da sé perciò che la protezione del settore necessiti norme ugualmente stringenti rispetto a quelle destinate al gioco dal vivo: le autorizzazioni e le licenze necessarie vengono concesse alle piattaforme online solamente dopo un’accurata serie di verifiche e controlli per valutarne l’idoneità al possesso della licenza. Trovare le informazioni necessarie per essere certi di avere a che fare con un contesto sicuro non è difficile visto che numerosi servizi mettono a disposizione degli utenti tutte le informazioni necessarie, confrontando bonus, selezione di giochi e la presenza di determinati standard di sicurezza, sia per i protocolli in uso che per le transazioni, con portafogli elettronici e metodi tradizionali (come d’altronde richiesto dall’ADM per poter ottenere la licenza necessaria per online sul territorio italiano).