Musumeci: “Se contagio basso, chiederemo nuove aperture”

“Se riuscissimo a mantenere il tasso di contagio ai livelli dei giorni scorsi potremmo continuare con la zona gialla e magari confrontarci con il governo nazionale su eventuali altre aperture”. A dirlo e’ stato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine di una conferenza stampa su alcune misure di sostegno alle start-up messe in campo dal governo insieme con Irfis.

“Mi amareggia tantissimo che il mondo della cultura e dello spettacolo rimanga ancora estraneo e precluso a ogni tipo di attivita’, ma abbiamo il dovere di conoscere gli orientamenti del nuovo governo – ha aggiunto -. Nei prossimi giorni avremo una conferenza Stato-Regioni e capiremo”.”Per quanto riguarda l’acquisto autonomo di vaccini “c’e’ una interlocuzione ma non siamo nella fase contrattuale”, continua il presidente Musumeci. “Il nostro obiettivo e’ quello di renderci autonomi, cosi’ come fu nella prima fase quando acquistammo 15 tonnellate di Dpi attraverso un accordo con l’Ismett – ha aggiunto il governatore -. I vaccini sono quelli previsti dal protocollo e autorizzati: Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Ci muoviamo secondo le linee concordate con il governo nazionale”. Il presidente della Regione Siciliana ha quindi sottolineato: “Per noi e’ importante riuscire nel piano di vaccinazione al piu’ presto possibile cosi’ potremo pensare alle aperture perche’ questo altalenante tasso di contagio crea inquietudine e incertezza negli operatori e non consente di programmare le riaperture”. “Non c’e’ alcuna certezza di una riduzione della fornitura dei vaccini – ha continuato Musumeci. Stiamo lavorando per potere procedere a una fornitura che consenta di poterci muovere con piu’ facilita’ per realizzare il piano di somministrazione che avevamo immaginato il mese scorso”. Il governatore ha quindi ribadito: “Siamo ancora in una fase di interlocuzione”.