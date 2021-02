Ribera, apre il Centro di Ascolto per famiglie e giovani con problemi di droga

A Ribera giorno 27 febbraio alle ore 11.00 nella Chiesa Madre il Cardinale Francesco Montenegro inaugureràufficialmente il Centro di Ascolto e di Orientamento in favore dei tossicodipendenti. La struttura, nata suiniziativa di don Antonio Nuara, sarà guidata dalla comunità “Casa dei giovani” di Bagheria di cui è responsabile il dott. Biagio Sciortino.

“È un servizio – dicono i parroci – che la Chiesa di Ribera e della sua Forania vuole offrire al territorio e manifestare la sua vicinanza ai giovani e alle famiglie che vivono questo dramma. Convinti che il silenzio uccide e fa uscire i nostri giovani dalle loro case dentro una bara. Mentre il parlarne e chiedere aiuto può farli risorgere. Noi Parroci, continuano, abbiamo tanta fiducia che tanti giovani e tante famiglie lo frequenteranno, rompendo quel tabù che, per ignoranza, ci fa pensare a questo problema, come qualcosa di cui vergognarsi”.

L’ ipotesi di far nascere in città un Centro di Ascolto che aiuti giovani e famiglie a orientarsi era già contenuta in una lettera che i presbiteri di Ribera, nel novembre 2020, avevano indirizzato alla Città, a seguito della morte di due giovani riconducibile all’uso di sostanze stupefacenti.

La sede è in via Guastella, 36 (dietro la chiesa Madre) ed è aperta ogni giovedi, dalle ore 9.30 alle ore 13.30. I numeri telefonici di riferimento sono 091-900 407 e 376 052 3121.