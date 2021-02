Sport nei parchi, Agrigento partecipa al bando per lo sport all’aperto

Grazie lavoro della quinta Commissione consiliare al Comune di Agrigento, composta dai consiglieri Carmelo Cantone, Alessandro Sollano, Gerlando Piparo e Mario Fontana, Agrigento ha partecipato al progetto dell’Associazione nazionale Comuni che prevede l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani.

“Il nostro obiettivo è la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presenti sul territorio che, operando in sinergia col Comune, vadano oltre il periodo di emergenza Covid, per l’utilizzo di aree verdi comunali, dichiara il presidente della Commissione, Carmelo Cantone. Se, come speriamo, Agrigento sarà ammessa al progetto nazionale, allestiremo nuove aree attrezzate nei parchi e potremo riqualificare anche quelle già esistenti. Inoltre abbiamo identificato aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad attività sportive urbane soprattutto durante il fine settimana, ovvero una formula gratuita di palestra all’aperto riservata nei fine settimana ai bambini, ai ragazzi, alle donne e agli over 65. Da sottolineare la grande collaborazione dell’assessore Giovanni Vaccaro e del dottore Giuseppe Bartolomeo”.