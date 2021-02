Badanti scomparsi, svolta dopo 7 anni: arrestato ristoratore

E’ stato catturato nella notte in una localita’ balneare di Pachino, a 50 chilometri da Siracusa. Il ristoratore e’ accusato di aver ucciso e fatto sparire 7 anni fa due badanti originari della provincia di Caserta che assistevano il padre ottantenne a Siracusa. Ha assistito apparentemente tranquillo agli scavi nell’area della sua villa, ma quando ha capito che la verita’ stava per venire a galla, ha lasciato la zona di Tivoli tentando di far perdere le sue tracce.

In un pozzo infatti sono stati trovati dei resti umani che apparterrebbero ad Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, i due collaboratori domestici che erano svaniti nel nulla nel maggio del 2014. Sara’ l’esame del Dna a stabilire se si tratta dei due badanti. E’ cominciata cosi’ la caccia da parte della polizia. Il ristoratore e’ stato fermato nella notte in una casa al mare di contrada Granelli, in territorio di Pachino. Dopo la cattura e’ stato trasferito negli uffici della Mobile a Siracusa per essere interrogato. Si trova in stato di fermo con le accuse di duplice omicidio e occultamento di cadavere. (ITALPRESS)