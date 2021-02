Campobello di Licata, contributi per alunni pendolari

L’amministrazione comunale, con delibera di Giunta municipale, ha deciso di erogare un contributo in favore degli alunni pendolari che si avvalgono di mezzi alternativi al servizio pubblico di linea per raggiungere gli istituti scolastici siti a Caltanissetta e a San Cataldo. Gli alunni interessati, al fine di potere ottenere il contributo, dovranno presentare apposita istanza al Comune, entro il 23 febbraio, con la quale dovranno certificare l’inconciliabilità degli orari del trasporto pubblico di linea con gli orari scolastici. L’ammontare del contributo è pari all’80 per cento del costo dell’abbonamento del servizio pubblico di linea. Il contributo sarà elargito da marzo.

Giovani Blanda