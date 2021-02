Campobello di Licata, furto e droga: estradizione per un 39enne in Germania

Arriva l’ok da parte della Cassazione all’estradizione in Germania di un uomo di 39 anni di Campobello di Licata, arrestato lo scorso novembre dai carabinieri della Compagnia di Licata, guidati dal capitano Francesco Lucarelli, dopo una latitanza di cinque anni.

L’uomo si era reso irreperibile dopo una condanna a cinque anni in Germania per reati in materia di stupefacenti e furti. L’autorità tedesca, tramite il dipartimento centrale di polizia europea -“Si.Re.N.E. – aveva emesso un provvedimento di ricerca e cattura in ambito europeo lo scorso 12 novembre. Il 38enne è stato rintracciato e catturato dai carabinieri della stazione di Campobello di Licata e dai militari del Nucleo Investigativo di Agrigento.