Nasce Coordinamento Movimento nuova Autonomia a Palma di Montechiaro

Mai come in questo momento necessita un forte richiamo all’Autonomia della nostra Regione Siciliana, all’autodeterminazione dei popoli ed alla difesa dei territori, era il 15 maggio 1946 quando un decreto reale promulga la legge riguardante l’autonomia siciliana ed il 26 febbraio 1948 l’Assemblea Costituente converte in legge costituzionale lo Statuto della Sicilia, secondo le disposizioni dell’articolo 116 della Costituzione.

In questi anni in maniera drammatica il nostro Statuto e la Nostra Autonomia sono state bistrattate e mortificate da ascari senza amore per la Sicilia.

Partendo da questa storia, rinvigorita di forze nuove che vogliono essere artefici del proprio futuro, nasce il Movimento Nuova Autonomia, per una moderna visione della Sicilia e dei Siciliani, non più questuanti ma protagonisti.

Palma di Montechiaro è in prima fila in questo nuovo progetto politico, si è costituito il Coordinamento Cittadino del Movimento Nuova Autonomia, il cui leader regionale è l’On. Roberto Di Mauro, che ha dimostrato assoluta sensibilità alle istanze provenienti dal territorio, faranno parte del Coordinamento:

Il Coordinatore Luigi Falco, il Vice-coordinatore Gaetano Castronovo, Giovanni Barba, Dario Burgio, Angelita Canta, Angelo Di Caro, Anita Di Vincenzo, Vincenzo Ferrara, Calogero Malluzzo, Vincenzo Pace, Pietro Salerno, Francesco Vella.

Gli stessi hanno designato come uno dei rappresentanti al Coordinamento Provinciale l’ex Vice Presidente del Consiglio Comunale Giulio Castellino.

Gli Assessori Salvatore Castronovo e Salvatore Lauricella, insieme al Vice Preisindente Saro Falco ed al Consigliere Miriam Barba, esprimono il loro compiacimento per la nascita del coordinamento del Movimento Nuova Autonomia, ritenuto l’unico percorso credibile per portare avanti le istanze del nostro territorio, e ringraziano l’On Di Mauro per la sua costante presenza per la nostra città.

Sulla nascita del coordinamento MNA è intervenuto, anche, il Sindaco Stefano Castellino.

Il Sindaco Castellono plaude alla nascita del Coordinamento, ed è certo che il Movimento sia a livello locale che regionale agirà ispirandosi ai Padri della Nostra Autonomia come Salvatore Aldisio, Giuseppe Alessi, Giovanni Guarino Amella, Enrico La Loggia, augura un buon lavoro che sarà certamente foriero di iniziative per la nostra città, coglie l’occasione per ringraziare il Presidente Di Mauro per la concreta vicinanza alla città di Palma di Montechiaro facendosi portavoce alla Regione Siciliana delle innumerevoli istanze provenienti dal nostro territori e portandole a risoluzione consentendo all’Amministrazione ma ancor prima alla Città di raggiungere traguardi ragguardevoli.