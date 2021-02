Pensionata precipita in un pozzo di 15 metri: salvata dai vicini

Paura per una pensionata di Raffadali che ieri mattina, nei pressi della propria abitazione, è precipitata all’interno di un pozzo per le acque piovane profondo ben 15 metri. La donna, forse perdendo l’equilibrio, è precipitata giù per il pozzo non potendo più risalire.

Ad attirare l’attenzione del vicinato sono state le urla della settantenne. Alcuni residenti, richiamati dalle grida, sono immediatamente intervenuti a prestare i primi aiuti e chiamare il personale medico.

La donna è stata così salvata e trasportata all’ospedale di Agrigento dove le sono stati diagnosticati traumi sparsi ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza.