Uno sportello per migranti finanziato con i fondi Ue aprirà a Siracusa

I migranti potranno recarsi in un ufficio per chiedere informazioni, dalle modalità del permesso di soggiorno fino all’abbonamento con i mezzi pubblici.

Lo sportello per i migranti

Uno sportello vero e proprio situato a Siracusa, in via della Giudecca, ad Ortigia, che aprirà lunedì prossimo. Il progetto si chiama Comune dei Popoli ed è finanziato dell’Unione Europea, tramite il Ministero dell’Interno, con il Fami, Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020.



Il coinvolgimento del Comune

Per questo progetto, infatti, il Comune ha messo a disposizione Casa Minniti. Alla nascita dello sportello si è arrivati alla fine di un lavoro preparatorio di studio della realtà siracusana durato diversi mesi, che ha visto impegnati il Comune, capofila del progetto, e una serie di enti che operano nel sociale e nell’innovazione. Lo sportello, oltre a favorire l’accesso degli stranieri agli uffici pubblici e ai servizi, punta anche a realizzare un centro di formazione e

documentazione.