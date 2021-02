Vaccino, in Sicilia 123mila persone over 80 prenotate

Continuano a crescere in Sicilia le prenotazioni dei cittadini over 80 per il vaccino anti-Covid: attualmente sono quasi 123 mila. Tra i prenotati 163 hanno piu’ di 100 anni. Le vaccinazioni inizieranno il 20 febbraio. Intanto, e’ iniziata oggi nell’Isola la nuova fase della campagna con AstraZeneca, che interessa il mondo della scuola e delle universita’, le forze armate e di polizia, il personale dei servizi essenziali.

Il terzo vaccino e’ autorizzato, al momento, solo per il target di cittadini tra i 18 e i 55 anni, circostanza che ha portato il governo centrale ad anticipare alcune categorie vaccinali. In Sicilia le prime dosi vengono inoculate a Palermo, Catania, Messina, Enna, Trapani, Ragusa e Siracusa, per proseguire, a partire da mercoledi’, nelle rimanenti province. Oltre al personale sanitario e amministrativo del Sistema sanitario regionale, sono coinvolti i medici della polizia.