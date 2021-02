Affitti uffici regionali, i conti non tornano: occorre un’operazione verità all’Ars

“Sono 40 o 60 i milioni che la Regione scuce annualmente per gli affitti dei propri uffici? Le cifre non ci tornano, è indispensabile un’operazione verità in commissione Bilancio dell’Ars”.

Lo afferma il deputato del M5S all’Ars, Nuccio Di Paola, dopo le dichiarazioni veicolate da alcuni organi di stampa dell’ex direttore regionale Tuccio D’Urso, oggi coordinatore della struttura tecnica regionale per l’emergenza Covid.

“D’Urso parla di 60 mlioni di euro l’anno pagati in totale per gli affitti dalla Regione, di cui 40 milioni pagati al fondo Fiprs, il fondo immobiliare pubblico della Regione siciliana. Ebbene, questi dati sono nettamente diversi da quelli che a gennaio del 2019 ci fornì, in seguito ad una nostra interrogazione parlamentare, il dipartimento regionale Finanza e credito che, per gi affitti, mise nero su bianco la cifra di 40 milioni di spese totali, di cui 24 destinati al Fiprs”.

“Le cifre – continua Di Paola – sono totalmente diverse, e vorremmo capire il perché. Sono errate le cifre forniteci dal dipartimento o quelle riportate da D’Urso? O, ancora peggio, le spese negli ultimi 2 anni sono lievitate paurosamente? Tutte e tre le ipotesi ci sembrano abbastanza gravi: è doveroso fare chiarezza agli occhi dei siciliani, considerato che si parla di soldi dei contribuenti”.