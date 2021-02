Campobello di Licata, cocaina e soldi in contanti: giudizio abbreviato per padre e figlio

Giudizio abbreviato per padre e figlio di Campobello di Licata arrestati lo scorso aprile in pieno lockdown dai carabinieri della locale stazione poiché sorpresi nella loro abitazione in possesso di 700 grammi di cocaina e quasi 13 mila euro in contanti.

Il blitz è scattato il 14 aprile quando i militari dell’Arma trovarono all’interno di una busta 700 g di cocaina purissima e nella stanza i due avevano nascosto tutto l’occorrente per preparare le dosi: sostanze da taglio, bilancini di precisione e una grande somma di denaro, circa 13.000 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’inchiesta è stata coordinata dal sostituto procuratore Paola Vetro. Gli imputati sono difesi dall’avvocato Salvatore Manganello. Si torna in aula il prossimo 8 aprile davanti il giudice Francesco Provenzano.