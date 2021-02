Campobello di Licata, ricognizione del Comune della presenza di personale in eccedenza

Ricognizione del Comune della presenza di personale in soprannumero e delle condizioni di eccedenza di personale per l’anno passato (2020) e approvazione annuale. L’ente non deve di conseguenza avviare per l’anno 2021 procedure di collocamento in disponibilità sia di personale sia di responsabili. Le amministrazioni – secondo la normativa – che non adempiono alla ricognizione per verificare situazioni di soprannumero o di eccedenze, devono dare immediata comunicazione al dipartimento della funzione pubblica.

Giovanni Blanda