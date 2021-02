Delia, messa in sicurezza della strada comunale denominata via Barbieri

Un contributo di € 50.042,95 è stato conferito al Comune di Delia dal Ministero dell’Interno per la progettazione relativa alla messa in sicurezza della strada comunale denominata via Barbieri.

<<I lavori – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri – riguarderanno la manutenzione straordinaria di una strada molto praticata, che sarà effettuata nel rispetto del vincolo idrogeologico previsto dalla normativa vigente in materia. Ancora una volta l’attenzione e l’impegno di questa amministrazione per la crescita e lo sviluppo del territorio ha permesso di aggiungere un altro tassello importante, secondo le linee strategiche e programmatiche che questa amministrazione si è data, e in funzione delle opportunità fiananziarie, comunitarie, statali e regionali disponibili di volta in volta individuate. Ad oggi possiamo ritenerci soddisfatti degli obiettivi raggiunti>>.

L’ente in quanto assegnatario della risorsa finanziaria è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo e cioè entro il 10 maggio 2021, ai sensi del decreto del 7 dicembre 2020 art. , comma 2.