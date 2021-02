Evasione e spaccio: un arresto a Palma di Montechiaro

I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato un uomo originario del Gambia per i reati di spaccio ed evasione. Quest’ultimo si è reso protagonista di continue violazioni della misura dell’affidamento in prova che veniva così aggravata. La Polizia di Stato, dopo le formalità di rito, hanno condotto l’uomo al carcere di Agrigento in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Agrigento.

