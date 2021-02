Lampedusa, rifacimento e messa in sicurezza delle strade

L’Amministrazione Comunale di Lampedusa e Linosa ha avviato i lavori di messa in sicurezza di un primo gruppo di strade: via Madonna-Lungomare Luigi Rizzo; via Bonfiglio; via Nino Bixio; via Vittorio Emanuele; Cavallo Bianco; Cala Pisana.

“Il nostro obiettivo è quello di intervenire sull’intera rete stradale dell’isola attraverso un progetto sostenuto dal Ministero delle Infrastrutture che prevede opere per 24 milioni di euro”, dichiara il sindaco Martello. Stiamo per concludere la progettazione della rete idrica, della rete fognaria, degli impianti di illuminazione e della pavimentazione degli assi stradali. Un primo lotto di lavori per circa 6 milioni di euro sarà appaltato entro l’estate attraverso la CUC (Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pantelleria, Lampedusa e Linosa, Ustica e Salemi). Siamo in attesa della comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture dell’avvenuto finanziamento degli altri lotti. Vi renderete conto che tra procedure amministrative, ricerca di canali di finanziamento ed ostacoli burocratici (che purtroppo non mancano mai), non è un obiettivo che si raggiunge dall’oggi al domani, ma sono il primo a sapere che le nostre strade hanno bisogno di interventi per garantire di poterle percorrere in sicurezza. Stiamo lavorando giorno dopo giorno per poter raggiungere nel più breve tempo possibile anche questo punto del nostro programma, nel pieno rispetto degli impegni che ho assunto con tutti”, ha concluso il primo cittadino.

loading..