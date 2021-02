Abusi sessuali su minore: chiesta condanna per la madre e altri due

l procuratore generale della Corte d’Appello di Palermo ha chiesto la conferma delle tre condanne, già disposte in primo grado dal Gup, nel processo a carico di tre persone nella triste vicenda che riguarda gli abusi sessuali su una ragazzina all’epoca minorenne a Menfi. Il Pg ha chiesto la condanna a otto anni per la madre di quest’ultima, che si trova attualmente in carcere, e per i menfitani 28enne, e 72enne. Per questi ultimi due la richiesta di condanna è sei anni e quattro mesi.

La terribile vicenda riguarda gli abusi sessuali ai danni di una ragazzina di appena 14 anni avvenuti tra le campagne di Menfi e Gibellina. La ragazzina è stata già allontanata da casa della madre già dal 2017 quando sono cominciate le indagini. Secondo la Procura della Repubblica di Palermo la madre per gli incontri chiedeva dai clienti, a secondo della “prestazione”, dai 30 ai 200 euro.

Negli scorsi giorni sono arrivate due condanne per gli imputati dello stralcio ordinario