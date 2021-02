Campobello di Licata, chiuse alcune vie nel centro per lavori

Chiusura al traffico veicolare, il 23 febbraio, dalle ore 8 a fine lavori. Della centrale via Vittorio Emanuele, angolo via Crispi, per lavori di scavo stradale per la realizzazione di allacciamento interrato e fornitura di gas metano. La direzione dei lavori dovrà apporre i segnali stradali, le forze dell’ordine incaricate a fare osservare il provvedimento.

Giovanni Blanda