Confasi Scuola richiesta chiarimenti alla Regione per il rientro in presenza degli alunni di scuola superiore di secondo grado

La Confasi Scuola si è rivolta all’assore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla per chiedere chiarmenti relativamente al rientro in presenza degli alunni di scuola superiore di secondo grado. Secondo Confasi “la Regione dovrebbe comunicare all ‘ ufficio Scolastico Regionale (USR) e ai dirigenti degli istituti che la misura del 50% deve intendersi esclusivamente nella quantità di studenti din ogni singola aula. ” Tutto ciò – scrivono nella nota il presidente regionale di Confasi Davide Lercara e i responsabili dei dipartimenti provinciali della scuola Vasta, Gimmilaro, Tulone, Liotta, Pavone e Rizzo- tenuto conto delle disposizioni nazionali che prevedono il rientro in presenza del 50 % della popolazione studentesca per evitare assembramenti esterni ed interni alle aule scolastiche. Un chiarimento che potrebbe scongiurare per taluni istituti scolastici siciliani, il cosiddetto “contagio da effetto aerosol” per l’eccessivo numero di studenti nelle aule”.

